Українець грав на незвичній для нього позиції.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" приймав "Вест Гем".

Основний час завершився нульовою нічиєю. Все вирішив єдиний гол, забитий на 98-й хвилині гравцем МЮ Скоттом Мактомінаєм - 1:0.

Відзначимо, в основному складі "молотків" вийшов Андрій Ярмоленко, який грав на незвичній для себе позиції центрфорварда.

За проведені на полі 54 хвилини українець не проявив себе й отримав від авторитетного статистичного порталу Whoscored одну з найгірших оцінок у складі гостей - 6,2 бала. Нижчої оцінки удостоєний хіба 18-річний Адеміпо Одубеко, який вийшов на заміну.