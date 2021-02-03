В рамках 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги до "Манчестера Юнайтед" на "Олд Траффорд" завітав "Саутгемптон" і відхопив цілий кошик голів. 9 разів голкіпер Алекс Макарті діставав м'ячі з власних воріт. При цьому ворота Давіда Де Геа залишилися "сухими".

Побиття своєї команди поклав 19-річний півзахисник "святих" Олександр Янкевіц, для якого це був дебютний матч в стартовому складі "Саутгемптона". Швейцарцю знадобилося лише 82 секунди, щоб рефері Майк Дін показав йому пряму червону картку - Янкевіц прямою ногою в'їхав в Скота Мактомінея, залишивши на стегні шотландця глибокий слід від шипів.

З рішенням Діна не сперечався жоден представник "Саутгемптона".

Наступні 88 хвилин були багаті на події. Крім дев'яти забитих голів, в матчі було ще одне вилучення, і знову в складі гостей.

Крім того, VAR прі рахунку 4:0 скасував через міліметрового офсайду гол "Саутгемптона". Це остаточно надломило подопічних

Ральфа Хазенхюттля і вони пропустили ще 5 м'ячів.

Таким чином, "Манчестер Юнайтед" став лише третім клубом, який виграв матч АПЛ з перевагою в 9 голів. Раніше в 1995 році той же "Манчестер Юнайтед" з таким же рахунком обіграв "Іпсвіч Таун", а в позаминулому році "Лестер" на виїзді обіграв той же "Саутгемптон" - 9:0.

Перемога на "Олд Траффорд" дозволила МЮ зрівнятися за очками з "Манчестер Сіті", який сьогодні грає свій матч в Бернлі.