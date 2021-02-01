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Форвард "Манчестера Юнайтед" попросив клуб посилити безпеку свого будинку після погроз на расовому ґрунті

Антоні Марсьяль стурбований за безпеку своєї сім'ї.

Антоні Марсьяль
Фото: EPA/UPG
Антоні Марсьяль

Форвард "Манчестера Юнайтед" Антоні Марсьяль попросив у клубу посилення безпеки його будинку в зв'язку з поданими раніше погрозами вбивства, повідомляє Daily Mail.

25-річний француз переживає за свою сім'ю. Раніше він і його дружина піддалися расистським образам у соцмережах після сенсаційної домашньої поразки від "Шеффілд Юнайтед" (1:2) в матчі 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Гра пройшла 27 січня.

Антоні і Мелані Марсьяль
Фото: Instagram
Антоні і Мелані Марсьяль

У поточному сезоні форвард забив 5 м'ячів і віддав 4 гольові передачі за 26 матчів у складі МЮ.

Додамо, що крім Марсьяля аналогічні погрози на свою адресу отримав і захисник "МанЮнайтед" Аксель Туанзебе, якого фани "червоних дияволів" звинуватили в другому пропущеному голі.

Аксель Туанзебе
Фото: EPA/UPG
Аксель Туанзебе

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