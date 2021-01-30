Рух Black Lives Matter номінували на Нобелівську премію миру

Рух Black Lives Matter номінували на здобуття Нобелівської премії миру-2021 за поширення заклику до системних змін у всьому світі.

Про це пише theguardian.com.

На “нобелівку” рух висунув норвезький депутат Пітер Ейде. Він зазначив, що рух змусив країни за межами США боротися з расизмом у своїх власних суспільствах.

На його думку, в Америці, а також у Європі та Азії, зростає конфлікт через нерівність. “Black Lives Matter став дуже важливим всесвітнім рухом з боротьби з расовою несправедливістю. Вони (учасники руху, - ред.) домоглися величезних успіхів у підвищенні обізнаності та поінформованості усього світу у питанні расової несправедливості”, – сказав Ейде.

Ейде, який раніше номінував на цю премію правозахисників з Росії і Китаю, також зазначив, що Black Lives Matter “зміг мобілізувати людей з усіх груп суспільства, а не лише афроамериканців”. Cаме це відрізняє рух від його попередників.

Видання нагадує, що рух Black Lives Matter у 2013 році заснували Алісія Гарза, Патрісс Каллорс і Опал Тометі у відповідь на виправдувальний вирок в США людині, яка застрелила Трейвона Мартіна.

Рух розширився у 2014 році після протестів з приводу смерті Майкла Брауна і Еріка Гарнера, а у 2020 році став джерелом серії глобальних протестів після смерті Джорджа Флойда і Бріани Тейлор.