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Disney+ заблокував від дітей "Пітера Пена" і "Дамбо" через расові стереотипи

"Ці стереотипи були неправильними тоді і є неправильними зараз".

Disney+ заблокував від дітей "Пітера Пена" і "Дамбо" через расові стереотипи
Фото: Walt Disney Pictures

В дитячих аккаунтах стрімінгового сервісу Disney+ зникла можливість дивитися класичні мультфільми "Пітер Пен", "Дамбо", "Коти-аристократи". Також дітям відключили відомий пригодницький фільм "Швейцарський робінзон", пише The Guardian.

Приводом стала присутність в цих творах "негативного зображення та/або жорсткого поводження з людьми чи культурами".

В "Пітері Пені", наприклад, корінних американців називають "червоношкірими", а в "Котах-аристократах" є сіамський кіт Шун Гон, який співає ламаною англійською та грає на піаніно китайськими паличками для їжі. В "Дамбо" карикатурно зображено афроамериканців.

"Ці стереотипи були неправильними тоді і є неправильними зараз", - йдеться у попередженні Disney.

Фільми, які недоступні в дитячих аккаунтах, залишаються в дорослих, тобто подивитися їх можна тільки з дозволу батьків.

Нагадаємо, у червні стрімінговий сервіс HBO Max прибрав фільм "Віднесені вітром" через расизм. У заяві HBO Max йдеться, що фільм 1939 року був "продуктом свого часу" й зобразив "етнічні та расові забобони", які "були неправильними тоді й неправильні сьогодні". Пізніше фільм повернули з доповненням про історичний контекст.

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