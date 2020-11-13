Disney отримала річний збиток уперше за 40 років

Найбільша в світі компанія в сфері розваг і медіа американська Walt Disney Co. завершила четвертий квартал і весь 2020 фінансовий рік із чистим збитком.

Проте, скоригований збиток і виручка виявилися кращими за прогнози аналітиків, що викликало підвищення котирувань акцій компанії на 3,3% на додаткових торгах 12 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

Чистий збиток Disney за квартал, що завершився 3 жовтня, склав $710 млн, або 39 центів у розрахунку на акцію, порівняно з чистим прибутком розміром $777 млн, або 43 центи на акцію, отриману за порівняний період минулого року. Компанія пішла "в мінус" за підсумками другого кварталу поспіль, до цього вона не отримувала квартальних збитків з квітня 2001 року.

Загалом за 2020 фінрік втрати Disney склали $2,832 млрд, або $1,57 на акцію, проти чистого прибутку в $10,425 млрд, або $6,26 на акцію, за попередній рік.

Тим часом доходи медіа-підрозділу, що містить зокрема мережі National Geographic і ESPN, збільшилися на 11% і досягли $7,213 млрд, операційний прибуток - на 5%, до $1,864 млрд.

За даними FactSet, компанія не фіксувала збиток за підсумками року за весь час ведення розрахунків з 1980 року.

"Це був рік, несхожий на будь-який інший у нашому житті і, безумовно, в історії Walt Disney Co.", - сказав головний виконавчий директор компанії Боб Чапек під час телефонної конференції.

Раніше повідомляли, що збитки ФК "Барселона" від коронавірусу склали майже 100 млн євро.