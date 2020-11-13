Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Президент Туркменістану урочисто відкрив золотий 15-метровий пам'ятник алабаю в Ашхабаді
Президент Туркменістану урочисто відкрив золотий 15-метровий пам'ятник алабаю в Ашхабаді
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Гриневецького можуть призначити на посаду голови Одеської ОДА, попри люстрацію, - Соня Кошкіна
Гриневецького можуть призначити на посаду голови Одеської ОДА, попри люстрацію, - Соня Кошкіна
ГоловнаКультура

Пилип Іллєнко очолив правління Української кіноакадемії

Рішення було ухвалене 12 листопада на онлайн-засіданні правління.

Пилип Іллєнко очолив правління Української кіноакадемії
Фото: Facebook / Благодійний фонд Ігоря Янковського

Головою правління Української кіноакадемії обрано колишнього очільника Державного агентства України з питань кіно та продюсера Пилипа Іллєнка.

Рішення було ухвалене 12 листопада на онлайн-засіданні правління.

"В першу чергу хочу подякувати колегам за довіру, і сподіваюся, що в цей непростий час ми всі разом докладемо максимальних зусиль для реалізації місії Кіноакадемії, якою є популяризація національного кіно в Україні та за її межами"”, - сказав Іллєнко.

Пилип Іллєнко – продюсер та актор. У 2008-2014 роках був директором ТОВ "Іллєнко Фільм". З 2014 до 2019 року обіймав посаду голови Державного агентства України з питань кіно. До 2014 року був співзасновником та членом правління ГО "Нарешті", яка займається організацією кінофестивалю "Відкрита ніч". Продюсер художніх фільмів "Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія" і "Толока".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 21 серпня прийняв відставку Пилипа Іллєнка з посади голови Державного агентства з питань кіно. Іллєнко, який очолював Держкіно з 2014 року, звільнився за власним бажанням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також