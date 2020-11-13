Пилип Іллєнко очолив правління Української кіноакадемії

Головою правління Української кіноакадемії обрано колишнього очільника Державного агентства України з питань кіно та продюсера Пилипа Іллєнка.

Рішення було ухвалене 12 листопада на онлайн-засіданні правління.

"В першу чергу хочу подякувати колегам за довіру, і сподіваюся, що в цей непростий час ми всі разом докладемо максимальних зусиль для реалізації місії Кіноакадемії, якою є популяризація національного кіно в Україні та за її межами"”, - сказав Іллєнко.

Пилип Іллєнко – продюсер та актор. У 2008-2014 роках був директором ТОВ "Іллєнко Фільм". З 2014 до 2019 року обіймав посаду голови Державного агентства України з питань кіно. До 2014 року був співзасновником та членом правління ГО "Нарешті", яка займається організацією кінофестивалю "Відкрита ніч". Продюсер художніх фільмів "Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія" і "Толока".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 21 серпня прийняв відставку Пилипа Іллєнка з посади голови Державного агентства з питань кіно. Іллєнко, який очолював Держкіно з 2014 року, звільнився за власним бажанням.