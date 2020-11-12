Із сайту президента зник указ про нагородження Васяновича та Цілик

З офіційного сайту Офісу президента зник указ № 491/2020 від 9 листопада "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва".

Серед нагороджених були зокрема українські режисери Валентин Васянович та Ірина Цілик, які відмовилися від нагород.

Указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва" був виданий 9 листопада.

"Без культури неможливо уявити державу. Культура – це коріння, яке тримає народ купи, яке живить державу й допомагає їй зростати, розвиватися та долати всі перешкоди на шляху до процвітання. Українська культура на своєму довгому шляху зазнавала утисків, репресій і замовчувань. Проте завдяки подвижницькій праці українських письменників, художників, композиторів та режисерів і українському народові вдалося зберегти рідне слово та віднайти власний культурний код. Українська культура є одним зі стовпів нашої нації. Це наш скарб, який треба не лише берегти, а й примножувати", – цитує Зеленського сайт Офісу президента.

11 листопада Васянович повідомив LB.ua, що відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, який йому присудив президент Володимир Зеленський. "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика", – заявив режисер.

В його коментарі йдеться, зокрема, про кримінальне провадження, згадане у зверненні, опублікованому на сайті Держкіно перед другим туром 14-го державного конкурсу кінопроєктів. В ньому Держкіно просило експертів "при оцінюванні проєктів під час другого туру врахувати інформацію щодо наявності незакритих кримінальних проваджень щодо компаній (відповідно до звернень правоохоронних органів) та наявність незавершених та не зданих до Держкіно проєктів у попередніх роках". Йшлося про компанії "Трафік філмз", "Лаймове світло", "Артхаус трафік", ГО "Молодість" та інші.

Того ж дня режисерка Ірина Цілик також заявила про відмову від звання, яке присудив їй президент Зеленський.

Так, орден "За заслуги" 3-го ступеня отримали Валентин Васянович, актор Євген Паперний і диригент Володимир Шейко. Генерального директора Національного музею "Київська картинна галерея" Юрія Вакуленка нагодили орденом 2-го ступеня, а режисерці і письменниці Ірині Цілик присудили звання "Заслужений діяч мистецтв України". Раніше це звання отримали українські режисери Наріман Алієв і Антоніо Лукіч.

Нагадаємо, музикант Олександр Положинський також відмовився від ордену "За заслуги", який йому присудив Зеленський з нагоди Дня незалежності.