Ткаченко виступив проти карантину вихідного дня для закладів культури

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти запровадження так званого карантину вихідного дня.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може спричинити карантин вихідного дня, МКІП не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи. Тобто йдеться про життя та існування людей", - наголосив Ткаченко.

Окреме питання, за його словами, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП.

"І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча варто пам’ятати, що загалом аналогічні ризики й для мікро-, малого та середнього бізнесу", - наголосив міністр.

"Чи позитивно позначиться закриття закладів культури на загальній статистиці захворюваності? Ні. Адже заклади культури - не епіцентр для розповсюдження вірусу. Контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували у масках, та температурний скринінг постійно відслідковується, дезінфікуючі засоби завжди в доступі. Тому закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей з виконання санепідемвимог МОЗ, - рішення, що призведе до фінансових втрат у бюджеті України. Заборона на роботу у вихідні дні для закладів культури та креативних індустрій призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше", - наголосив Ткаченко.

Він також додав, що в часи пандемії переглянути стрічку в кінотеатрі, сходити на виставу чи послухати оперу - це емоційне розвантаження, яке робить людей щасливішими, і таку можливість, на його думку, потрібно залишити українцям.

Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не обмежували роботу культурних закладів на карантині вихідного дня.

Міністерство охорони здоров'я звернулося до Кабміну з пропозицію впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю. Він передбачає закриття фудкортів та ресторанів, окрім роботи на виніс. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, ветаптеки та АЗС.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками Кабміну і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Він зазначив, що тимчасовий режим карантину вихідного дня діятиме кілька тижнів і допоможе уникнути жорсткого локдауну.