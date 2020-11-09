За вихідні було проведено 900 рейдів і складено 148 протоколів на посадових осіб таких закладів.

Поліція Києва знайшла "замаскований" розважальний заклад, який, попри карантинні обмеження, працював на території Голосіївського району столиці після 22:00.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Клієнти могли потрапити всередину закладу лише після бронювання столика через адміністратора за телефоном.

"Незважаючи на те, що двері розважальної установи були зачинені, ми із залученням додаткових сил спецпризначенців провели невідкладний обшук. Станом на 22:30 там перебували працівники та клієнти. Під час слідчих дій ми виявили та вилучили докази, які підтверджують роботу закладу у заборонений час, а саме - чеки, документацію, відео з камер спостереження та кошти", - розповів начальник Голосіївського управління поліції Владислав Іщенко.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

У поліції зазначили, що в Києві створено мобільні групи для моніторингу дотримання карантину. Щодобово правоохоронців спільно з військовослужбовцями Національної гвардії перевіряють дотримання встановлених протиепідемічних заходів закладами господарської діяльності.

"Лише упродовж останній вихідних перевірено майже 900 таких об’єктів серед яких переважно розважальні та заклади харчування, ТРЦ тощо. У 148 випадках задокументовано правопорушення та складено адміністративні протоколи на посадових осіб цих закладів за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень", - повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, з червня Кабінет міністрів прийняв постанову про відкриття кафе і ресторанів не тільки на літніх майданчиках, а й усередині приміщень, але тоді Київ не зміг перейти до цього етапу через велику кількість нових хворих на коронавірус.

З 22 червня столичним кафе і ресторанам дозволили пускати гостей усередину за умови дотримання карантинних обмежень.

У липні КМДА заборонила роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00. Ця заборона залишилась після введення зонування за рівнями епідеміологічної безпеки, оскільки столиця перебуває в помаранчевій зоні.