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РНБО запустила навчання за програмою для "білих хакерів"

Курс триватиме 5 днів.

РНБО запустила навчання за програмою для "білих хакерів"
Фото: предоставлено Александром Кардаковым

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) розпочав навчальний курс з "Bug Bounty".

Про це повідомила пресслужба РНБО.

"Представники основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки України та працівники критичної інфраструктури протягом п’яти днів здобуватимуть навички проведення пентесту об’єктів критичної інфраструктури, створення комплексної системи захисту таких об’єктів і посилення власних технічних спроможностей", - йдеться в повідомленні.

Заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк зазначив, що кожного дня у кіберпросторі виникають нові тенденції і нові загрози, й українські фахівці разом із закордонними партнерами спільно працюють над тим, аби вчасно реагувати на них і попереджувати у майбутньому.

За його словами, такі практичні навчання є невід’ємною складовою вдосконалення національної системи кібербезпеки.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що США виділять Україні $38 млн на кіберзахист. Рішення ухвалено за підсумками 3-го раунду україно-американських кіберконсультацій.

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про посилення кібербезпеки.

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