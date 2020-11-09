У Кривому Розі оголосили траур за жертвами різанини

У суботу чоловік з ножем убив двох і покалічив вісьмох людей.

У Кривому Розі, де ввечері 7 листопада чоловік з ножем напав на перехожих, убив двох людей і ще вісьмох покалічив, оголосили траур.

9 листопада у місті оголошено днем жалоби за загиблими, інформує пресслужба міської ради.

"Ми глибоко співчуваємо близьким і рідним загиблих і постраждалих у цій кривавій різанині. Важко повірити, що таке сталося в нашому місті. Це жахливо і неприпустимо. Упевнений, що злочинець отримає справедливе і найтяжче покарання!" - заявив мер міста Юрій Вілкул.

Як повідомлялося, у Кривому Розі 37-річний чоловік спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі восьмирічній дитині. Двоє потерпілих померли на місці, інші перебувають у лікарні.

Після скоєного нападника було затримано.

8 листопада нападнику з Кривого Рогу оголосили підозру в умисному вбивстві та замаху.

Президент України Володимир Зеленський назвав напад у Кривому Розі проявом тероризму.