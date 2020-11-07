Зеленський відреагував на напад у Кривому Розі

Президент зазначив, що силовики повинні зробити все для того, щоб вулиці українських міст стали безпечнішими.

Президент України Володимир Зеленський вважає напад у Кривому Розі проявом тероризму.

Про це глава держави заявив у Telegram.

"Не сумніваюся, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки. Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Але саме так – це тероризм, варварський спосіб залякати людей. Тому жодного виправдання й жодної поблажливості до виродків роду людського", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що силовики повинні зробити все для того, щоб вулиці українських міст стали безпечнішими.

"Превенція злочинів – ось це вважаю найголовнішим завданням для правоохоронців. Ми, суспільство, маємо чітко розуміти, хто й де може становити загрозу. Принаймні частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати", - зауважив Зеленський.

Глава держави також висловив співчуття родинам загиблих.

"Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них – дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє! Щодень – новини про подібні безумства. До цього точно ніколи не можна звикнути, але, на жаль, у будь-якій країні є покидьки, які можуть просто взяти й забрати життя звичайних людей у вихідний день на вулиці міста. З будь-яких абстрактних причин принести трагедію відразу в багато родин. Ми маємо про це говорити відверто й маємо це зупинити", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі чоловік з ножем напав на перехожих та вбив 2 людей. Ще 8 - постраждали.Серед постраждалих - 8-річний хлопчик.Зловмисника затримали. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).