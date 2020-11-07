У Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих, є вбиті й поранені

У Кривому Розі чоловік з ножем напав на перехожих та вбив 2 людей. Ще 8 - постраждали.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції- Криворізький відділ поліції.

"7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік наніс численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції додали, що серед постраждалих - 8-річний хлопчик.

Зловмисника затримали. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець.

"Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи", - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, 1 листопада в історичному районі Старого Квебеку у Канаді зловмисник напав на людей з ножем. Двоє осіб загинули, а 5 отримали поранення.

29 жовтня в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Через кілька годин в Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на поліцейський патруль.

Ще за кілька годин у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.