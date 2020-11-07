Нацполіція взяла під охорону офіційні представництва Азербайджану та Вірменії

Національна поліція бере під свою охорону офіційні представництва Азербайджану та Вірменії.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він нагадав, що сьогодні вночі до поліції Харківської області надійшло повідомлення про те, що будівлю Почесного консульства Азербайджанської Республіки обстріляли невідомі особи.

Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, це – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

"Поліція зробить все для того, аби затримати осіб, причетних до цього зухвалого злочину, та спрямовує свої зусилля, щоб не допустити міжетнічних конфліктів на території нашої держави. Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом будуть взяті під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, котрі перебувають на території України, до терпимості та толерантного ставлення один до одного", – наголосив Клименко.

Водночас, як пише Українська правда, МЗС Азербайджану заявило, що “напад слід розглядати в контексті погроз радикальних сил Вірменії”.

"Враховуючи нещодавні погрози радикальних вірменських сил дипломатичним місіям Азербайджану за кордоном, цей напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз”, – йдеться повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Харкові обстріляли Почесне консульство Азербайджану. Камери відеоспостереження зафіксували двох молодих людей зі зброєю в руках.

У Консульстві повідомили про 6 пострілів, пробито вікна і вхідні двері. Оскільки вночі в офісі нікого не було, постраждалих немає.