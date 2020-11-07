Посли Німеччини та Франції в Україні прокоментували відкриття КПВВ “Щастя” (оновлено)

Вони взяли участь у робочій поїздці президента Володимира Зеленського до Луганської області.

Посли Німеччини та Франції в Україні назвали відкриття нового пропускного пункту “Щастя” на Луганщині одним з конкретних результатів останнього саміту "Нормандської четвірки".

Відповідні заяви з‘явилися на сторінках дипломатів у Twitter.

Зазначимо, вони взяли участь у робочій поїздці президента Володимира Зеленського до Луганської області.

Новий контрольний пункт в’їзду-виїзду має розпочати роботу 10 листопада. Тут, зокрема, працюватиме відділення «Ощадбанку», пошта та Центр надання адміністративних послуг.

"КПВВ "Щастя": один з конкретних результатів останнього саміту "Нормандської четвірки". Дуже сучасний і привабливий! Я сподіваюся, що багато людей з непідконтрольних територій скоро можуть скористуватися цими послугами! Важливий крок у боротьбі за серце людей!", - написала у Твіттері посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

КПВВ Щастя : один з конкретних результатів останнього саміту N4. Дуже сучасний і привабливий! Я сподіваюся, що багато людей з не-підконтрольних території скоро можуть використатися цими послугами! Важливий крок в боротьбі за серце людей! pic.twitter.com/yjSmc3Vpfc — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 6, 2020

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що КПВВ "Щастя" полегшить повсякденне життя людей. “Реалізація одного з рішень "Нормандського" саміту в Парижі. Браво Україна", - заявив посол.

Heureux d'être avec @ZelenskyyUa sur le point de passage de Chtchastia sur la ligne de contact #Donbass. Ouverture le 10/11. Il facilitera la vie des habitants. Félicitations pour le travail réalisé. Une décision importante du sommet de Paris N4 déc 2019 entre en œuvre. Bravo 🇺🇦 pic.twitter.com/jKedsG6Na9 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) November 6, 2020

Оновлено

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що у сервісних центрах, на кшталт того, що відкрито у Щасті, українці зможуть отримати усі адміністративні та соціальні послуги.

Фото: Міністерство з питань інтеграції

Фото: Міністерство з питань інтеграції окупованих територій

Фото: Міністерство з питань інтеграції окупованих територій

“Вирішити всі питання, пов’язані із пенсіями, отримати паспортні послуги, послуги для водіїв, для батьків новонародженої дитини (до речі, сервіс єМалятко вже доступний для мешканців з тимчасово окупованих територій у додатку Дія)”, - додав Резніков.

Він повідомив, що сервісні хаби з аналогічним переліком послуг вже наступного року будуть відкриті на всіх КПВВ.

Найближчим часом заплановане відкриття сервісного хабу у Новотроїцькому, а також буде модернізовано хаб на Чонгарі, на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо, 10 листопада у Луганській області має відкритися КПВВ "Золоте".

Раніше командування ООС повідомило, що через поширення коронавірусу призупиняє пропуск на КПВВ "Станиця Луганська" до 15 листопада.

19 жовтня повідомлялося, що розбудову додаткового пункту пропуску через лінію розмежування у місті Щастя вже майже завершено. Його спорудження здійснюється у два етапи. Спершу - облаштовується пішохідне сполучення, потім – автомобільне.

Єдиний автомобільний пункт перетину лінії розмежування в Луганській області КПВВ "Золоте" закрили 2016 року.

Нині в Луганській області відкритий лише один КПВВ - у Станиці Луганській. У червні через цей КПВВ лінію дотику з тимчасово окупованою територією Луганської області перетнуло 14,5 тисяч осіб і понад 600 одиниць техніки.