ТКГ домовилась про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада

Сьогодні відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє Офіс президента.

На початку засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував протягом тижня підготувати за участі представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ та подальших кроків у виконанні "мінських домовленостей".

"Україна також підготує свій проект плану дій. Тож пропонуємо за тиждень достроково зібрати засідання ТКГ, щоб продемонструвати нашу готовність вирішити нагальні питання роботи", - сказав Кравчук.

Учасники засідання також домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду на Луганщині - "Золоте" та "Щастя", 10 листопада.

Перший заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив що Україна готова відкрити обидва КПВВ у визначену дату. Також зазначається, що що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту.

У межах робочої групи з питань безпеки спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау відзначила готовність сторін підтримувати сталий режим припинення вогню. Вона також закликала учасників ТКГ продовжити роботу з напрацювання координаційного механізму для контролю за дотриманням режиму тиші.

Нагадаємо, раніше командування ООС повідомило, що через поширення коронавірусу призупиняє пропуск на КПВВ "Станиця Луганська" до 15 листопада.

19 жовтня повідомлялося, що розбудову додаткового пункту пропуску через лінію розмежування у місті Щастя вже майже завершено. Його спорудження здійснюється у два етапи. Спершу - облаштовується пішохідне сполучення, потім – автомобільне.

Єдиний автомобільний пункт перетину лінії розмежування в Луганській області КПВВ "Золоте" закрили 2016 року.

Нині в Луганській області відкритий лише один КПВВ - у Станиці Луганській. У червні через цей КПВВ лінію дотику з тимчасово окупованою територією Луганської області перетнуло 14,5 тисяч осіб і понад 600 одиниць техніки.