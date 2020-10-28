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У четвер у Києві без істотних опадів, до +14

ДСНС попереджає про туман.

У четвер у Києві без істотних опадів, до +14
Фото: Макс Требухов

У четвер, 29 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +12...+14 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях слабкий дощ. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +12...+14 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, удень +11...+13 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +12...+14 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +13...+15 градусів.

На півдні України та в Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +16...+18 градусів.

За інформацією ДСНС, 29 жовтня вночі та вранці в західних, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

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