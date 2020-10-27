"Бабине літо" у Києві тривало чотири дні

У столиці воно настало рівно через тиждень після початку метеорологічної осені.

Період теплої та сухої осінньої погоди, пов’язаний зі стійким антициклоном, відомий як "бабине літо", цього року в Києві тривав лише чотири дні.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"У цьому році рівно через тиждень після початку метеорологічної осені до Києва завітало «бабине літо», яке розпочалось минулого четверга, 22 жовтня, і тривало до 25 жовтня", - йдеться у повідомленні

Кліматологи уточнили, що "бабине літо" охоплює період з середньодобовою температурою повітря не нижчою за +11,5°С.

Раніше метеорологи повідомляли, що вперше за 140 років метеорологічне літо у Києві закінчилося на Покрову, 14 жовтня. Загалом воно тривало 132 дні.

Нагадаємо, у 2018-му "бабине літо" в Києві побило п'ять температурних рекордів.