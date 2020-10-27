У двох містах і трьох районах Чернівецької області роботу кафе і ресторанів обмежили до 18:00

У закладі дозволили перебування одного відвідувача на 10 кв. м і не більше 20 людей одночасно.

У Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, а також у містах Чернівці та Новодністровськ, які зараз перебувають у червоній зоні карантину, роботу закладів громадського харчування обмежили до 18:00.

Відповідне рішення під час засідання 27 жовтня ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує пресслужба ОДА.

"Так, із вівторка, 27 жовтня, ресторани, кафе та їдальні працюватимуть із 8:00 до 18:00. При цьому у закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів та не більше 20 людей одночасно", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину. Відповідно до них час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування обмежується з 7 ранку до 22 години. До цього їм можна було працювати до опівночі.

Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.

Раніше Чернівці, попри червону зону, вирішили дозволити роботу дитсадків. Дошкільні заклади мають бути заповнені дітьми не більше ніж на 60%.