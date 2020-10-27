МОЗ дозволило проводити матч ЛЧ "Шахтар" - "Боруссія" з глядачами

3 листопада НСК "Олімпійський" може бути заповнений не більш як на 15%.

Футбольний клуб "Шахтар" отримав від Міністерства охорони здоров'я України офіційний лист щодо проведення з глядачами матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" (Менхенгладбах).

Про це інформує пресслужба клубу.

"За результатами здійсненого аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, що проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, які розпочали допуск глядачів на футбольні матчі, МОЗ України вважає можливим залучення глядачів на гру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Боруссія" (Менхенгладбах)", - йдеться у повідомленні.

При проведенні поєдинку приймаюча сторона має суворо дотримуватися всіх протиепідемічних заходів, а також організувати допуск до секторів не більше ніж 15% від кількості уболівальників, яких може вмістити НСК "Олімпійський".

Матч відбудеться 3 листопада. Початок о 19:55.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину. Відповідно до них на спортивних заходах заборонена присутність глядачів. Заборона не поширюється на міжнародні заходи, але МОЗ щодо них ухвалюватиме окреме рішення.