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Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

"Динамо" і "Шахтар" автоматично стартують зі стадії чвертьфіналу.

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Сьогодні відбулося жеребкування матчів 1/8 фіналу Кубка України.

Центральним матчем раунду стане зустріч у Чернігові "Десни" і "Зорі". Нагадаємо, в минулому сезоні Favbet Ліги ці команди зайняли четверте і третє місця відповідно.

На етапі 1/8 фіналу буде зіграно шість матчів, оскільки "Шахтар" - чемпіон країни і "Динамо" - володар Кубка - автоматично стартують у турнірі з чвертьфіналів.

Пари 1/8 фіналу Кубка України:

  • "Десна" - "Зоря"
  • "Олександрія" - "Минай"
  • "Агробізнес" - "Ворскла"
  • "Верес" - "Маріуполь"
  • "ВПК-Агро"/"Олімпік" - "Дніпро-1"
  • "Нива" (Вінниця) - "Колос"

Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу - 2 грудня. Чвертьфінали розіграють 3 березня 2021 року.

"ВПК-Агро" прийме "Олімпік" у перенесеному матчі 1/16 фіналу 13 листопада.

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