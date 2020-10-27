Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Сьогодні відбулося жеребкування матчів 1/8 фіналу Кубка України.
Центральним матчем раунду стане зустріч у Чернігові "Десни" і "Зорі". Нагадаємо, в минулому сезоні Favbet Ліги ці команди зайняли четверте і третє місця відповідно.
На етапі 1/8 фіналу буде зіграно шість матчів, оскільки "Шахтар" - чемпіон країни і "Динамо" - володар Кубка - автоматично стартують у турнірі з чвертьфіналів.
Пари 1/8 фіналу Кубка України:
- "Десна" - "Зоря"
- "Олександрія" - "Минай"
- "Агробізнес" - "Ворскла"
- "Верес" - "Маріуполь"
- "ВПК-Агро"/"Олімпік" - "Дніпро-1"
- "Нива" (Вінниця) - "Колос"
Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу - 2 грудня. Чвертьфінали розіграють 3 березня 2021 року.
"ВПК-Агро" прийме "Олімпік" у перенесеному матчі 1/16 фіналу 13 листопада.