Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

"Динамо" і "Шахтар" автоматично стартують зі стадії чвертьфіналу.

Сьогодні відбулося жеребкування матчів 1/8 фіналу Кубка України.

Центральним матчем раунду стане зустріч у Чернігові "Десни" і "Зорі". Нагадаємо, в минулому сезоні Favbet Ліги ці команди зайняли четверте і третє місця відповідно.

На етапі 1/8 фіналу буде зіграно шість матчів, оскільки "Шахтар" - чемпіон країни і "Динамо" - володар Кубка - автоматично стартують у турнірі з чвертьфіналів.

Пари 1/8 фіналу Кубка України:

"Десна" - "Зоря"

"Олександрія" - "Минай"

"Агробізнес" - "Ворскла"

"Верес" - "Маріуполь"

"ВПК-Агро"/"Олімпік" - "Дніпро-1"

"Нива" (Вінниця) - "Колос"

Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу - 2 грудня. Чвертьфінали розіграють 3 березня 2021 року.

"ВПК-Агро" прийме "Олімпік" у перенесеному матчі 1/16 фіналу 13 листопада.