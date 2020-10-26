На матчі 6-го туру чемпіонату Нідерландів "Херенвен" - "Еммен" (4:0) на трибунах стадіону "Абе Ленстра" розмістили м'які іграшки - 15 тисяч штук.

15,000 teddy bears were in the stands for Heerenveen's Eredivisie match last night to raise awareness for children with cancer 🐻 👏 pic.twitter.com/Jqvtqxd2Ws — Goal (@goal) October 25, 2020

Так організатори вирішили привернути увагу громадськості до проблеми дітей, які хворіють на рак.

Додамо, що завдяки розгромній перемозі "Херенвен" піднявся на третє місце в таблиці Eredivisie, маючи в активі 13 очок. "Еммен" (3) - на 16-му місці.

Зазначимо, що лідером розіграшу є "Аякс" (15), який у цьому ж турі розгромив на виїзді "ВВВ-Венло" - 13:0.