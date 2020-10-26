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15 тисяч плюшевих ведмедиків розмістили на трибуні під час матчу чемпіонату Нідерландів

Таким чином організатори вирішили підтримати дітей, хворих на рак.

На матчі 6-го туру чемпіонату Нідерландів "Херенвен" - "Еммен" (4:0) на трибунах стадіону "Абе Ленстра" розмістили м'які іграшки - 15 тисяч штук.

Так організатори вирішили привернути увагу громадськості до проблеми дітей, які хворіють на рак.

Додамо, що завдяки розгромній перемозі "Херенвен" піднявся на третє місце в таблиці Eredivisie, маючи в активі 13 очок. "Еммен" (3) - на 16-му місці.

Зазначимо, що лідером розіграшу є "Аякс" (15), який у цьому ж турі розгромив на виїзді "ВВВ-Венло" - 13:0.

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