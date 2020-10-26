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"Манчестер Юнайтед" установив клубний антирекорд в Англійській прем'єр-лізі

"Червоні дияволи" зіграли внічию з "Челсі".

"Манчестер Юнайтед" установив клубний антирекорд в Англійській прем'єр-лізі
Фото: EPA/UPG

У минулому турі Англійської прем'єр-ліги на "Олд Траффорді" відбувся матч між "Манчестером Юнайтед" і "Челсі".

Під акомпанемент проливного дощу командам не вдалося відзначитися бодай голом.

Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" не здобув жодної перемоги в перших трьох домашніх турах АПЛ і, таким чином, установив клубний антирекорд в АПЛ.

Раніше підопічні Уле-Гуннара Сольск'яера поступилися вдома "Кристал Пелас" (1:3) і розгромно програли "Тоттенгему Готспур" (1:6).

Уперше таке спіткало "червоних дияволів" ще до створення АПЛ - у сезоні-1972/1973.

Наступний домашній матч "червоні дияволи" проведуть з "Арсеналом" 1 листопада.

Чи впаде абсолютний клубний антирекорд МЮ у вищому англійському дивізіоні?

Додамо, що в турнірній таблиці "МанЮнайтед" займає незвичне для себе 15-те місце, але має гру в запасі.

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