У минулому турі Англійської прем'єр-ліги на "Олд Траффорді" відбувся матч між "Манчестером Юнайтед" і "Челсі".

Під акомпанемент проливного дощу командам не вдалося відзначитися бодай голом.

Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" не здобув жодної перемоги в перших трьох домашніх турах АПЛ і, таким чином, установив клубний антирекорд в АПЛ.

Раніше підопічні Уле-Гуннара Сольск'яера поступилися вдома "Кристал Пелас" (1:3) і розгромно програли "Тоттенгему Готспур" (1:6).

Уперше таке спіткало "червоних дияволів" ще до створення АПЛ - у сезоні-1972/1973.

0 – Man Utd have failed to win their opening three home league games to a season for the first time since 1972-73. Blunted. #MUNCHE pic.twitter.com/l2pa9nG6XP — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2020

Наступний домашній матч "червоні дияволи" проведуть з "Арсеналом" 1 листопада.

Чи впаде абсолютний клубний антирекорд МЮ у вищому англійському дивізіоні?

Додамо, що в турнірній таблиці "МанЮнайтед" займає незвичне для себе 15-те місце, але має гру в запасі.