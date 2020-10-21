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Сольск'яер установив новий клубний рекорд "Манчестера Юнайтед"

"Червоні дияволи" успішно стартували в Лізі чемпіонів.

Оле-Гуннар Сольск'яер
Фото: EPA/UPG
Оле-Гуннар Сольск'яер

Напередодні "Манчестер Юнайтед" здобув у Парижі перемогу над ПСЖ у стартовому турі Ліги чемпіонів - 2:1.

Тим самим наставник МЮ Оле-Гуннар Сольск'яер установив новий клубний рекорд. Під його керівництвом "червоні дияволи" виграли вже 10 виїзних поєдинків поспіль у всіх змаганнях.

У наступному турі Англійської прем'єр-ліги, 24 жовтня, "МанЮнайтед" буде приймати на "Олд Траффорд" "Челсі", а в сьомому турі - "Арсенал".

Таким чином, поліпшити своє досягнення Сольск'яер зможе 4 листопада, коли його команда вирушить у Стамбул на матч третього туру ЛЧ проти "Істанбула Башакшехіра".

Огляд поєдинку ПСЖ - "Манчестер Юнайтед".

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