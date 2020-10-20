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Стартовий матч "Зорі" в Лізі Європи увійде в історію: його обслуговуватиме жіноча бригада арбітрів

Першим суперником "мужиків" в турнірі буде "Лестер".

Стартовий матч "Зорі" в Лізі Європи увійде в історію: його обслуговуватиме жіноча бригада арбітрів
Стефані Фраппар (праворуч)
Фото: EPA/UPG

УЄФА призначив арбітрів на поєдинки першого туру групового етапу Ліги Європи.

Виїзну зустріч луганської "Зорі" з англійським "Лестером" обслуговуватиме жіноча суддівська бригада з Франції на чолі з Стефані Фраппар, повідомляє пресслужба УЄФА.

Таким чином, цей матч стане першим в основній сітці Ліги Європи (починаючи з групового раунду), який обслуговуватиме жіноча бригада арбітрів.

Головній арбітрці зустрічі будуть асистувати Сіріль Мюньє і Бенжамен Пажес. Четверта арбітрка - Жоан Амель.

Варто відзначити, що Фраппар була головною арбітркою у стамбульському матчі за Суперкубок УЄФА 2019 року між "Ліверпулем" і "Челсі" - 2:2 (пенальті - 5:4).

Стефані Фраппар
Фото: EPA/UPG
Стефані Фраппар

Матч "Лестер" - "Зоря" відбудеться в четвер, 22 жовтня, в Лестері. Початок поєдинку о 22:00.

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