Латераль "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко презентував тренувальну екіпіровку команди для Ліги чемпіонів.

Українець представив три комплекти екіпіровки команди в різних кольорах - білому, сірому і блідо-рожевому.

Нагадаємо, що свій перший матч у ЛЧ підопічні Хосепа Гвардіоли проведуть завтра проти "Порту".

Додамо, що в нинішньому сезоні Зінченко ще не виходив на поле у складі "городян".