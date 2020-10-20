Латераль "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко презентував тренувальну екіпіровку команди для Ліги чемпіонів.
Українець представив три комплекти екіпіровки команди в різних кольорах - білому, сірому і блідо-рожевому.
Нагадаємо, що свій перший матч у ЛЧ підопічні Хосепа Гвардіоли проведуть завтра проти "Порту".
Додамо, що в нинішньому сезоні Зінченко ще не виходив на поле у складі "городян".
Our #UCL training range has landed! 🤩— Manchester City (@ManCity) October 19, 2020
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