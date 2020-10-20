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Зінченко став обличчям рекламної кампанії "Манчестера Сіті" в Лізі чемпіонів

Українець презентував тренувальний комплект.

Зінченко став обличчям рекламної кампанії "Манчестера Сіті" в Лізі чемпіонів
Олександр Зінченко
Фото: Манчестер Сіті

Латераль "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко презентував тренувальну екіпіровку команди для Ліги чемпіонів.

Українець представив три комплекти екіпіровки команди в різних кольорах - білому, сірому і блідо-рожевому.

Нагадаємо, що свій перший матч у ЛЧ підопічні Хосепа Гвардіоли проведуть завтра проти "Порту".

Додамо, що в нинішньому сезоні Зінченко ще не виходив на поле у складі "городян".

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