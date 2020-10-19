Тільки три гравці погодилися на чергове зниження зарплати.

Гравці "Барселони" відмовилися від урізання зарплати на 30 відсотків, повідомляє Marca.

Тільки три футболісти погодилися на зменшення розміру винагороди. Це голкіпер Марк-Андре тер Штеген, захисник Клеман Лангле і хавбек Френкі де Йонг.

Питання продовжать розглядати до листопада, але футболісти все одно не мають наміру поступатися.

Якщо керівництву "блаугранас" не вдасться домовитися з футболістами про скорочення зарплат, клуб піде на їх зниження в односторонньому порядку.

Додамо, якщо роботодавець прийме таке рішення в односторонньому порядку, то, за місцевим законодавством, гравці зможуть уже в січні розірвати контракти.

Варто сказати, що через кризу "Барселона" вже урізала зарплати футболістів на 70%, і навіть з урахуванням цього каталонці завершили сезон з величезними збитками.

Зазначимо, що питання скорочення зарплат порушували і в "Реалі", на якому також позначилася пандемія COVID-19.

У новому сезоні команда Рональда Кумана набрала 7 очок у чотирьох матчах і займає 9 місце в таблиці Прімери.