У рамках 5-го туру Англійської прем'єр-ліги клуб українця Олександра Зінченка "Манчестер Сіті" нарешті здобув першу перемогу на своєму полі - "городяни" мінімально обіграли "Арсенал" - 1:0.

Крім гола Рахіма Стерлінга, матч запам'ятається подією за участю форварда господарів Серхіо Агуеро, яку багато хто охарактеризував, як сексуальне насильство.

Незадовго до перерви аргентинець, не задоволеним рішення бокового арбітра Сіан Мессі-Елліс, намагався переконати в цьому лансвумен і необережно схопив жінку за шию.

Судді це не сподобалося, і вона спробувала прибрати руку Серхіо.

За такі дії багато хто зажадав дискваліфікувати Агуеро.

Однак незважаючи на те, що правила забороняють футболістам торкатися членів суддівської бригади під страхом червоної картки, FA вирішила, що поведінка Серхіо не була агресивною чи загрозливою, повідомляє fapl.ru. "Come on guys. Sergio is the nicest person I ever met in my life. Look for problems in other situations not in this one." — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 18, 2020

На захист гравця став головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола.

"Ну ж, люди. Серхіо - найприємніший з тих, кого я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Шукайте сенсації в інших ситуаціях, а не в цій", - цитує Гвардіолу championat.com.