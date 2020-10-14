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Названо найбільш культового капітана в історії Англійської Прем'єр-Ліги

Рой Кін поза конкуренцією.

Рой Кін
Фото: EPA/UPG
Рой Кін

Авторитетний портал Squawka представив рейтинг найбільш культових капітанів в історії Англійської Прем'єр-Ліги.

Перше місце зайняв ікона "Манчестера Юнайтед" Рой Кін, який носив пов'язку на рукаві з 1997 по 2005 рік.

У топ-3 також увійшли два ексзахисника - Джон Террі ("Челсі") і Тоні Адамс ("Арсенал"). При цьому місця в першій п'ятірці не знайшлося колишньому хавбеку "канонірів" Патріку Вієйра.

Відзначимо, що у топ-10 40% займають гравці "МанЮнайтед", а 50% - гравці з Манчестера.

Повністю рейтинг виглядає так:

  1. Рой Кін ("Манчестер Юнайтед")
  2. Джон Террі ("Челсі")
  3. Тоні Адамс ("Арсенал")
  4. Стівен Джеррард ("Ліверпуль")
  5. Стів Брюс ("Манчестер Юнайтед")
  6. Патрік Вієйра ("Арсенал")
  7. Алан Ширер ("Ньюкасл Юнайтед")
  8. Венсан Компані ("Манчестер Сіті")
  9. Неманья Відіч ("Манчестер Юнайтед")
  10. Гарі Невілл ("Манчестер Юнайтед")

Додамо, що замкнув топ-15 рейтингу молодший брат Невілла Філ ("Евертон").

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