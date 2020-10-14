Напередодні на стадіоні "Ла Каса Бланка" в Кіто відбувся відбірковий матч Чемпіонату світу-2022 між збірними Еквадору та Уругваю.

Господарі здобули яскраву перемогу - 4:2.

У кінцівці зустрічі уругвайці зуміли уникнути принизливої поразки за рахунок дубля Луїса Суареса -форвард мадридського "Атлетіко" двічі реалізував пенальті.

Таким чином, Суарес вийшов на перше місце в списку кращих бомбардирів південноамериканських збірних в історії. Ексгравець "Барселони" забив 41 гол і обійшов бразильця Роналдо і аргентинця Ліонеля Мессі - у них по 39 м'ячів.