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Суарес став найкращим бомбардиром південноамериканських збірних в історії, обійшовши Роналдо і Мессі

Луїс відзначився дублем у відбірковому матчі

Суарес став найкращим бомбардиром південноамериканських збірних в історії, обійшовши Роналдо і Мессі
Луїс Суарес
Фото: EPA/UPG

Напередодні на стадіоні "Ла Каса Бланка" в Кіто відбувся відбірковий матч Чемпіонату світу-2022 між збірними Еквадору та Уругваю.

Господарі здобули яскраву перемогу - 4:2.

У кінцівці зустрічі уругвайці зуміли уникнути принизливої поразки за рахунок дубля Луїса Суареса -форвард мадридського "Атлетіко" двічі реалізував пенальті.

Таким чином, Суарес вийшов на перше місце в списку кращих бомбардирів південноамериканських збірних в історії. Ексгравець "Барселони" забив 41 гол і обійшов бразильця Роналдо і аргентинця Ліонеля Мессі - у них по 39 м'ячів.

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