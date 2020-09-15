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"Барселона" готова на рік відсторонити від ігор одного зі своїх лідерів через розбіжності стосовно контракту

Луїс Суарес потрапив в опалу.

"Барселона" готова на рік відсторонити від ігор одного зі своїх лідерів через розбіжності стосовно контракту
Луїс Суарес
Фото: EPA/UPG

Форвард "Барселони" Луїс Суарес може провести весь сезон поза полем через напружене протистояння з керівництвом каталонців з приводу контракту, повідомляє ESPN.

Раніше футболіст заявив, що хоче покинути клуб, а "Ювентус" навіть погодив умови особистого контракту із Суаресом.

Однак для цього необхідно домовитися з "блаугранас". Зокрема, на думку футболіста, клуб повинен повністю оплатити йому останній рік контракту, якщо хоче, щоб він пішов зараз. За даними місцевих звітів, у "Барсі" йому щорічно платять близько 25 млн євро брутто.

"Барселона" платити компенсацію відмовляється. І якщо сторони не домовляться, а перехід не відбудеться, то готова виключити гравця зі складу до закінчення контракту (літо 2021 року).

Зазначимо, що на Суареса не сподівається новий коуч Рональд Куман.

Раніше повідомляли, що Суаресом також цікавиться "Атлетіко".

У минулому сезоні на рахунку Суареса – 21 гол і 12 асистів у 36 матчах за "Барселону" в усіх турнірах.

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