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Світовий пивний бренд епічно представив нову лінійку під ім'ям Мессі

Лео підписав контракт з Budweiser.

Фото: instagram.com/budweiser

Світовий бренд пивних напоїв Budweiser оголосив про довгострокове партнерство з капітаном "Барселони" Ліонелем Мессі.

З цієї нагоди компанія опублікувала в соцмережах відео реклами з аргентинцем.

Пивний бренд має намір найближчим часом випустити лімітовану серію пляшок, де буде зображений футболіст і написано його ім'я.

"Говорили, що переїзд у 13 років до Іспанії зламає його і він занадто малий. Тепер кажуть, що він дуже великий і перестав любити місто, якого немає в його серці. Кажуть, що династії більше немає, а велич минула. Але що говорить він сам? Ніколи не відмовляйся від величі", - йдеться в ролику.

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