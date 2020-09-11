Фото: instagram.com/budweiser

Світовий бренд пивних напоїв Budweiser оголосив про довгострокове партнерство з капітаном "Барселони" Ліонелем Мессі.

З цієї нагоди компанія опублікувала в соцмережах відео реклами з аргентинцем.

Пивний бренд має намір найближчим часом випустити лімітовану серію пляшок, де буде зображений футболіст і написано його ім'я.

Proud to partner with the King of Football. Never Give Up on Greatness.

#Messi #BeAKing pic.twitter.com/kQSbhoKuiC — Budweiser (@Budweiser) September 7, 2020

"Говорили, що переїзд у 13 років до Іспанії зламає його і він занадто малий. Тепер кажуть, що він дуже великий і перестав любити місто, якого немає в його серці. Кажуть, що династії більше немає, а велич минула. Але що говорить він сам? Ніколи не відмовляйся від величі", - йдеться в ролику.