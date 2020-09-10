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Перес розчистив Феттелю шлях у Формулі-1

Мексиканець оголосив про завершення співпраці з "Рейсинг Пойнт" після закінчення сезону.

Перес розчистив Феттелю шлях у Формулі-1
Серхіо Перес
Фото: f1news.ru

Пілот команди Формули-1 "Рейсинг Пойнт" Серхіо Перес оголосив, що йде з команди після закінчення сезону-2020.

Мексиканець повідомив, що зробить це, незважаючи на трирічний контракт.

"Усе в житті має свій початок і свій кінець, і після семи років, проведених разом із цією командою, після цього сезону період співпраці з нею завершиться.

Я хочу подякувати всім вам, хто був зі мною ці 10 років; моїй сім'ї, яка завжди мене підтримувала, що не відбувалося б", - цитує 30-річного уродженця Гвадалахари f1news.ru.

"Спасибі всім спонсорам, які повірили в мене, моєму оточенню, а перш за все - Богу, що благословив мене і дав можливість пережиті ці неймовірні пригоди, ім'я яких Формула-1.

У мене немає запасного плану. Я маю намір продовжувати виступати у Формулі-1, але це буде залежати від того, чи вдасться знайти варіант, з яким я відчую колишнє бажання викладатися на 100% на кожному колі", - зазначив Серхіо.

Зазначимо, подейкують, пілот "Феррарі" Себастьян Феттель може перейти в "Рейсинг Пойнт".

Додамо, що з сезону-2021 "Рейсинг Пойнт" змінить свою назву на "Астон Мартін". Відповідна угода була підписана між британським брендом і інвесторами на чолі з Лоуренсом Строллом, який володіє командою "Рейсинг Пойнт" з 2018 року.

Нагадаємо, що "Астон Мартін" є титульним спонсором команди "Ред Булл", у складі якої Феттель завоював усі свої чотири титули чемпіона Формули-1.

Контракт Себастьяна зі "Скудерією Феррарі" минає наприкінці нинішнього сезону.

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