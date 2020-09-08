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Ультрас "Динамо" обізвали Луческу сумнозвісним провокатором

Холодна війна в розпалі.

Ультрас "Динамо" обізвали Луческу сумнозвісним провокатором

Ультрас київського "Динамо" відповіли головному тренерові Мірчі Луческу, який раніше заявив, що він не переживає через ставлення до нього вболівальників столичного клубу.

"Нещодавно Мірча Луческу заявив, що йому байдуже до ультрас "Динамо". Цей сумнозвісний провокатор стверджує, що до протестів нас хтось підштовхує. Ми віддаємо належне його теорії змови, але хочемо зазначити наступне. До протестів нас підштовхує поняття принципів та честі", - йдеться в заяві ультрас "Динамо" у фейсбуці.

"Ми не можемо дозволити тренувати команду людині, яка свідомо багато років створювала конфронтації на рівному місці та ставила під сумнів будь-які здобутки клубу "Динамо Київ", його гравців і тренерів. Нам важливо, щоб головним тренером команди була людина з хорошою репутацією, з якою можна було б налагоджувати зв'язок і разом крокувати до нових перемог. Очевидно, що Луческу ніколи не впишеться в подібну категорію тренерів, тому закономірним є висновок - Луческу не місце в "Динамо"!" - зробили висновок фани "Динамо".

Луческу очолив київський клуб 23 липня. Ультрас "Динамо" негативно поставилися до цього рішення керівництва клубу. А легенда "Динамо" Олег Блохін навіть назвав призначення румунського фахівця "плювком у душу".

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