Футболіст "Манчестера Сіті" став найкращим гравцем АПЛ сезону-2019/20 за рішенням професійних футболістів

Фото: twitter.com/PFA Кевін де Брейне

Асоціація професійний футболістів Англії (PFA) визначила найкращого гравця Англійської прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону.

Ним став півзахисник "Манчестера Сіті" Кевін де Брейне, повідомляють у Twitter організації.

У сезоні-2019/20 бельгійський футболіст забив 13 голів і зробив 20 асистів.

Раніше де Брейне визнала найкращим гравцем сезону і сама Ліга.

Фото: twitter.com/PFA Трент Александер-Арнольд

Найкащим молодим гравцем АПЛ став крайній захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд. У минулому розіграші англієць став автором чотирьох голів і 13 результативних передач.

1 - Kevin De Bruyne has become the first @ManCity player ever to win the PFA Players' Player of the Year award. Star. #PFAawards pic.twitter.com/ERVwhxeIaa — OptaJoe (@OptaJoe) September 8, 2020

13 - In 2019-20, Trent Alexander-Arnold broke the record for most @premierleague assists by a defender in a single season (13). He's the first @LFC player to be named PFA Young Player of the Year since Steven Gerrard in 2000-01. Emulating. #PFAawards pic.twitter.com/cWmTP3sVur — OptaJoe (@OptaJoe) September 8, 2020

Фото: fapl.ru

Крім того, було визначено символічну збірну року АПЛ.

Воротар: Нік Поуп ("Бернлі");

Захисники: Трент Александер-Арнольд, Вірджіл ван Дейк, Ендрю Робертсон (всі - "Ліверпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер Сіті");

Півзахисники: Давид Сільва, Кевін Де Брюйне (обидва - "Манчестер Сіті"), Джордан Хендерсон ("Ліверпуль");

Нападники: Джеймі Варді ("Лестер Сіті"), П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал"), Садіо Мане ("Ліверпуль").