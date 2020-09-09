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Футболіст "Манчестера Сіті" став найкращим гравцем АПЛ сезону-2019/20 за рішенням професійних футболістів

Кевін де Брейне вперше удостоївся такої честі.

Кевін де Брейне
Фото: twitter.com/PFA
Кевін де Брейне

Асоціація професійний футболістів Англії (PFA) визначила найкращого гравця Англійської прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону. 

Ним став півзахисник "Манчестера Сіті" Кевін де Брейне, повідомляють у Twitter організації.

У сезоні-2019/20 бельгійський футболіст забив 13 голів і зробив 20 асистів.

Раніше де Брейне визнала найкращим гравцем сезону і сама Ліга.

Трент Александер-Арнольд
Фото: twitter.com/PFA
Трент Александер-Арнольд

Найкащим молодим гравцем АПЛ став крайній захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд. У минулому розіграші англієць став автором чотирьох голів і 13 результативних передач.

Крім того, було визначено символічну збірну року АПЛ.
Фото: fapl.ru

Воротар: Нік Поуп ("Бернлі");

Захисники: Трент Александер-Арнольд, Вірджіл ван Дейк, Ендрю Робертсон (всі - "Ліверпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер Сіті");

Півзахисники: Давид Сільва, Кевін Де Брюйне (обидва - "Манчестер Сіті"), Джордан Хендерсон ("Ліверпуль");

Нападники: Джеймі Варді ("Лестер Сіті"), П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал"), Садіо Мане ("Ліверпуль").

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