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Арабські шейхи програли битву Англійській Прем'єр-лізі за право придбати команду АПЛ

"Ньюкасл" погрожує Прем'єр-лізі юридичними наслідками.

&quot;Сент-Джеймс Парк&quot;
Фото: ФК "Ньюкасл"
"Сент-Джеймс Парк"

Англійська Прем'єр-ліга відхилила пропозицію про купівлю "Ньюкасла" саудівськими шейхами. Про це повідомляє пресслужба "сорок".

"Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF), PCP Capital Partners і Reuben Brothers є незалежним і автономним щодо уряду Саудівської Аравії, і "Ньюкасл" це довів, але отримав відмову", - йдеться на сайті.

"Ньюкасл" розкритикував АПЛ за відмову схвалити операцію з придбання клубу Суверенним фондом Саудівської Аравії в Майка Ешлі.

Нагадаємо, Прем'єр-ліга чотири місяці не могла схвалити угоду.

Як випливає з опублікованої "сороками" заяви, саудівці провалили перевірку на чистоту і надійність капіталу. Тепер клуб погрожує Прем'єр-лізі юридичними наслідками.

"Це рішення було винесено, незважаючи на те, що клуб надав вичерпні докази і юридичні висновки про те, що Суверенний фонд Саудівської Аравії незалежний і автономний від саудівського уряду.

Клуб і його власники не можуть визнати, що Прем'єр-ліга і її виконавчий директор Річард Мастерс вчинили належно, тому ми розглянемо всі можливі варіанти дій", - йдеться в заяві "Ньюкасла".

Раніше повідомляли, що власник "Роми" може викупити "Ньюкасл" - Джеймс Палотта вирішив продати римський клуб, щоб перебратися до Англії.

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