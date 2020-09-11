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Білоруска поставила шлагбаум на шляху Серени Вільямз у фінал US Open

Вікторія Азаренко майже дві години боролася з американкою.

Білоруска поставила шлагбаум на шляху Серени Вільямз у фінал US Open
Серена Вільямз і Вікторія Азаренко
Фото: EPA/UPG

На US Open-2020 визначилися фіналістки в жіночому одиночному розряді.

У двох півфінальних поєдинках брали участь дві американки, утім фінал мейджора пройде без господинь.

На шляху Дженніфер Брейді стала японка Наомі Осака, яка в непростому матчі за 2 години і 11 хвилин удруге в кар'єрі вийшла у фінал Відкритого чемпіонату США - 7:6 (7-1), 3:6, 6:3.

Нагадаємо, 2018 року Наомі обіграла у фіналі Серену Вільямз.

На жаль для шанувальників молодшої сестри Вільямз, повтору позаторішнього фіналу не буде. На заваді стала Вікторія Азаренко.

Білоруска в першому сеті протистояння з Сереною була повністю знищена - 1:6. Однак дві наступні партії з однаковим рахунком - 6:3 - залишилися за Вікторією, яка і святкувала підсумкову вікторію. Матч тривав 1 годину і 56 хвилин.

Для Азаренко це буде третій фінал US Open у кар'єрі. У 2012 і 2013 роках вона програвала у вирішальному матчі Серені.

Сама ж Вільямз-молодша не зуміла виграти свій 24-й турнір "Великого шолома" і повторити рекорд Маргарет Корт.

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