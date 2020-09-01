Українки різнопланово стартували на US Open-2020

У Нью-Йорку пройшли перші матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Сім українських тенісисток стартували на тенісних кортах "Флашинг-Медоус" у рамках другого в сезоні турніру "Великого шолома" - US Open.

Фото: EPA/UPG

Здійснила камбек і з перемоги стартувала на US Open Катерина Бондаренко. Українка програла американці Еллі Кік перший сет із рахунком 3:6, але потім змогла взяти два наступні - 6:3, 6:1.

Фото: twitter.com/WTA Даяна Ястремська

Вдало провела матч першого кола і Даяна Ястремська. Суперницею українки була представниця Австралії Астра Шарма. Матч видався напруженим. У підсумку Даяна зламала опір суперниці в трьох сетах - 6:3, 6:7, 7:6.

Фото: EPA/UPG

Ще одна українка Марта Костюк не залишила шансів росіянці Дарії Касаткіній. Поєдинок тривав 1 годину і 1 хвилину, за які Марта "винесла" росіянку - 6:1, 6:2.

Фото: EPA/UPG

Підтримала реноме українського тенісу також Катерина Козлова, яка впевнено обіграла американку Вітні Осігве - 6:3, 7:5.

На жаль, Ангеліна Калініна (№145 WTA) на корті ім. Артура Еша зазнала поразки від представниці Чехії Кароліни Плішкової, яка займає третє місце в рейтингу WTA - 4:6, 0:6.

Фото: EPA/UPG Ангеліна Калініна

Покинула турнір і Катарина Завацька, яка програла також у двох сетах Олені Рибакіній з Казахстану - 3:6, 0:6.

Фото: btu.org.ua Катарина Завацька

Крім того, Леся Цуренко (№132 WTA) вирішила знятися з US Open. 31-річна тенісистка мала зіграти проти американки Медісон Бренгл. Проте офіційний сайт турніру замінив спортсменку на Аріну Родіонову з Австралії.

Фото: EPA/UPG Леся Цуренко

Додамо, що в парному розряді виступлять сестри Людмила і Надія Кіченок, які в першому колі зустрінуться з американо-бразильським тандемом Хейлі Картер-Луїза Стефані.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила пропустити турнір у Нью-Йорку.