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У конфлікті Мессі і "Барселони" Ла Ліга підтримала клуб

Контракт із Мессi не розірвуть, поки "Барселона" не отримає відступних.

У конфлікті Мессі і "Барселони" Ла Ліга підтримала клуб
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Іспанська Ла Ліга роз'яснила ситуацію з контрактом капітана "Барселони" Ліонеля Мессі з клубом.

Ла Ліга в заяві на своєму офіційному сайті зазначила: якщо аргентинець хоче розірвати чинний з каталонцями контракт, він мусить заплатити відступні, які, за умовами контракту, становлять 700 млн євро.

"Контракт зараз чинний, в ньому прописані відступні, якби Ліонель Мессі вирішив достроково і в односторонньому порядку розірвати угоду", - йдеться в заяві.

Нагадуємо, Мессі відмовився здавати обов'язковий тест на коронавірус.

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