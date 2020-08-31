Директор "Болоньї" підтвердив інформацію про переговори з "Динамо" щодо Супряги

Спортивний директор "Болоньї" Ріккардо Бігон розповів про те, як проходять переговори з приводу трансферу форварда "Динамо" Владислава Супряги.

"Ми стежимо за Супрягою, він цікавий хлопець. Переговори тривають, але це трансфер, який ми зможемо оцінити лише з часом", - цитує функціонера sport.ua.

"Переговори непрості, в тому числі і тому, що в нас уже багато форвардів у складі, але Супряга залишається нашою метою. Ми повинні звільнити для нього місце в складі, продавши як мінімум одного форварда", - уточнює Бігон.