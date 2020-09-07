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Джокович зі скандалом покинув US Open

Турнір залишився без першої ракетки світу.

Новак Джокович
Фото: EPAUPG
Новак Джокович

Перша ракетка світу Новак Джокович покинув Відкритий чемпіонат США.

У матчі 1/8 фіналу проти іспанця Пабло Корреньо-Буста (№27 АТР) у першій партії за рахунку 5:6 серб, розсерджений програшем подачі, вибив м'яч убік і влучив у горло лінійній судді.

Арбітр впала на корт і зайшлася кашлем. Після цього її забрали з корту.

Після тривалої дискусії щодо інциденту Джоковича дискваліфікували - йому зарахували технічну поразку.

За повідомленням eurosport.ru, Новака позбавили рейтингових очок і призових за US Open.

Серб уже попросив пробачення в організаторів турніру.

"Ця ситуація сильно засмутила мене і залишила спустошеним. Я дізнався, як самопочуття в людини, мені сказали, що вона почувається добре", - прокоментував інцидент перша ракетка світу у своєму Іnstagram.

Фото: EPA/UPG

"Дуже шкода, що я заподіяв їй стільки стресу. Так ненавмисно. Так неправильно. Я не розкриваю її імені, оскільки поважаю конфіденційність. Щодо дискваліфікації, то мені потрібно розібратися в собі і перетворити цю ситуацію на корисний урок для особистісного зростання як гравця, так і людини. Я прошу вибачення в організаторів US Open і кожного, кого зачепила моя поведінка", - зазначив Джокович.

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