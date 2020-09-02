Серена Вільямз установила рекорд US Open

Експерша ракетка світу Серена Вільямз (№8 WTA) виграла свій стартовий матч на US Open-2020.

38-річна американка обіграла співвітчизницю Крісті Ан у двох сетах (7:5, 6:3).

За право вийти до третього кола Серена посперечається з росіянкою Маргаритою Гаспарян.

Зазначимо, що Вільямз-молодша виграла свій 102-й матч на відкритих чемпіонатах США і стала рекордсменкою за цим показником, обігнавши англійку Кріс Еверт (101 перемога).

За кар'єру Серена взяла 6 титулів US Open в одиночному розряді і ще 4 рази програла у фіналах.

У той самий час рідна сестра Серени Вінус уперше в кар'єрі не змогла пройти далі від першого кола US Open. 40-річна американка поступилася чешці Кароліні Муховій - 3:6, 5:7.