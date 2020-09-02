Футболіст "Барселони" охарактеризував ситуацію в клубі як хаос

Півзахисник "Барселони" Френкі де Йонг, здійснюючи рік тому трансфер з "Аякса" в "Барселону", навряд чи міг припустити, що ситуація в "блаугранас" стане такою катастрофічною.

"Тут панує хаос, багато всього сталося. Я з Мессі не говорив, якщо чесно, не знаю всієї ситуації. Але якщо Лео і справді покине нас, то це буде величезним ударом для "Барси". Коли я повернуся з розташування збірної, то зможу сказати, що сталося", - цитує Френкі NOS.nl.

"Ясна річ, я простежу за ситуацією. Навіть якщо не дуже хочеться, то, напевно, доведеться. Чи залишився Лео в командному чаті? Так. Я йому не дзвонив, адже в нас не такі близькі стосунки, щоб я набирав його і дізнавався, як справи", - зазначив гравець збірної Голландії.

"Мій перший сезону "Барселоні"? Немає перемог у чемпіонаті, в Лізі чемпіонів, двох тренерів звільнили за два роки... Поки я у відпустці, намагаюся про це не думати", - підсумував де Йонг.