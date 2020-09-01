В "Аталанті" Малиновського виявили новий спалах коронавірусу

Напередодні підготовки до старту нового сезону Серії А футболісти "Аталанти" пройшли тестування на коронавірус, за підсумками якого COVID-19 виявили у трьох гравців, повідомляє Football Italia.

Імена заражених футболістів не розголошуються. Відомо лише, що хвороба в усіх гравців проходить безсимптомно.

Нагадаємо, що за "Аталанту" виступає український півзахисник Руслан Малиновський.

Розіграш нового сезону Серії А розпочнеться 19 вересня.

Відзначимо, що в літню трансферну кампанію клуб з Бергамо здійснив трансфер гравця московського "Локомотива" Олексія Міранчука, який є конкурентом Малиновського по позиції.