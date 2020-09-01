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Перший пішов: "Севілья" оголосила про підписання гравця "Барселони"

Іван Ракітіч повернувся в Андалусію.

Іван Ракітіч
Фото: sevillafc.es
Іван Ракітіч

Хорватський півзахисник "Барселони" Іван Ракітіч перебрався в "Севілью". Про це повідомляє прес-служба андалусійского клубу.

Сума трансферу склала 1,5 млн євро. Ще 9 млн "червоно-білі" виплатять у вигляді різних бонусів. Контракт 32-річного віце-чемпіона світу з новим клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, що в "Барселону" хорват перейшов саме з "Севільї", кольори якої він захищав з 2011 по 2014 рік.

У "Барселоні" Іван завоював 13 трофеїв. У минулій кампанії в складі "блаугранас" він виходив на поле 42 рази, забивши один гол і зробивши п'ять ассистов.

Додамо, що Ракітіч став першим футболістом, який покинув "Барсу" в цю літню трансферну кампанію.

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