Перший пішов: "Севілья" оголосила про підписання гравця "Барселони"

Фото: sevillafc.es Іван Ракітіч

Хорватський півзахисник "Барселони" Іван Ракітіч перебрався в "Севілью". Про це повідомляє прес-служба андалусійского клубу.

Сума трансферу склала 1,5 млн євро. Ще 9 млн "червоно-білі" виплатять у вигляді різних бонусів. Контракт 32-річного віце-чемпіона світу з новим клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, що в "Барселону" хорват перейшов саме з "Севільї", кольори якої він захищав з 2011 по 2014 рік.

У "Барселоні" Іван завоював 13 трофеїв. У минулій кампанії в складі "блаугранас" він виходив на поле 42 рази, забивши один гол і зробивши п'ять ассистов.

Додамо, що Ракітіч став першим футболістом, який покинув "Барсу" в цю літню трансферну кампанію.