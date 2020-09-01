УЄФА схвалив новий регламент для ігор збірних

Напередодні матчів Ліги націй виконком УЄФА схвалив новий регламент.

"Підготовка до матчів збірних проходить на тлі пандемії COVID-19 і пов'язаних з нею складнощів", - зазначає пресслужба УЄФА.

"Упровадження Протоколу УЄФА для повернення футболу (далі - протокол), який включає програму ретельного тестування, спрямоване на те, щоб матчі проходили за розкладом. Крім того, відповідно до вимог протоколу, більшості національних асоціацій вдалося отримати від уповноваженої державної і місцевої влади окремий дозвіл, згідно з яким гравці виїжджатимуть на місце проведення матчу і повертатимуться в клуби після виклику в збірну", - сказано в комюніке.

"Однак позитивні результати передматчевих тестів на COVID-19 можуть призвести до того, що групи гравців або цілі команди будуть поміщені на карантин і національні асоціації не зможуть виставити команду на матч згідно з рішенням уповноваженої державної і місцевої влади.

Тож з урахуванням щільності міжнародного календаря може виявитися, що неможливо перенести деякі матчі Ліги націй УЄФА-2020/21 (груповий етап), молодіжного Євро-2019/21 (кваліфікація) і жіночого Євро.

Тому виконавчий комітет УЄФА 28 серпня 2020 року ухвалив такі рішення для згаданих турнірів:

1) якщо за рішенням уповноваженої державної і місцевої влади група футболістів або команда поміщається на обов'язковий карантин або самоізоляцію, матч проходить за розкладом, якщо в команді набирається мінімум 13 футболістів, включаючи одного воротаря. Цей пункт чинний незалежно від інших положень регламенту конкретного турніру (включаючи крайній термін подачі заявки на матч), якщо всі футболісти мають право виступати за молодіжну або дорослу збірну національної асоціації згідно з регламентом ФІФА, а їх аналізи дали негативний результат відповідно до протоколу УЄФА;

2) якщо національна асоціація не може виставити на гру команду з дотриманням зазначеного вище критерію (тобто 13 футболістів, включаючи мінімум одного воротаря), то матч, якщо можливо, переноситься на обрану адміністрацією УЄФА дату. Якщо адміністрація УЄФА вважатиме за доцільне, вона має повноваження перенести матч на стадіон у нейтральній державі (на території національної асоціації УЄФА). У кожнім разі домашня команда залишається відповідальною за проведення матчу і покриває всі супутні витрати;

3) якщо матч неможливо перенести, рішення приймає Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція (КДЕІ) УЄФА. Збірна національної асоціації, з вини якої матч не відбувся або був зіграний в неповному обсязі, визнається КДЕІ такою, що програла. Крім випадків, коли КДЕІ вирішує, що матч не відбувся або був зіграний в неповному обсязі з вини обох сторін або через незалежні від сторін причини. Тоді підсумок матчу визначає жереб (перемога 1:0, поразка 0:1 або нічия 0:0), який проводить адміністрація УЄФА;

4) якщо член призначеної на матч суддівської бригади здає позитивний тест на COVID-19, УЄФА може як виняток замінити його на рефері з асоціації, яку представляє одна з команд, або на рефері не зі списку ФІФА.

Нагадаємо, регламентом Чемпіонату світу-1966 було передбачено, що якщо на стадії плей-оф основний і додатковий час матчу закінчувався нічиєю, то переможця визначали шляхом жеребкування, а фінал у такому разі переграли б.

Зазначимо, що стартовий матч другого розіграшу Ліги націй збірна України проведе 3 вересня. Суперником стане національна команда Швейцарії.