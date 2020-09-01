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Шевченко назвав найкращого гравця збірної на тренувальному зборі

Коуч відзначив роботу Сергія Болбата.

Шевченко назвав найкращого гравця збірної на тренувальному зборі
Андрій Шевченко
Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки мінізбору команди перед стартовими поєдинками Ліги націй.

"Ми постійно проводимо мінізбори. Весь тренерський штаб і я вражені вашою роботою, вашою віддачею. Я думаю, що буде правильно, якщо ми, коли збираємося, особливо на такі мінізбори, визначатимемо найкращого гравця. Який тренується найкраще - підхід, ставлення", - цитує наставника збірної пресслужба УАФ.

"І буде правильно, якщо кожен з нас буде писати трійку своїх кращих гравців. Оскільки перший збір уже практично пройшов, а я ввів це правило, то можна, я виберу найкращого гравця на цьому зборі? Я вважаю, що найкращим був Сергій Болбат. За його ставлення", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, в рамках Ліги націй українська національна команда 3 вересня зіграє вдома зі Швейцарією, а 6 вересня на виїзді з Іспанією.

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