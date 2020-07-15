Національна збірна України з футболу представила новий комплект форми від технічного спонсора - фірми Joma.

У цьому комплекті команда Андрія Шевченка зіграє свої перші матчі вже восени в рамках Ліги націй.

Фото: uaf.ua

Виробник повідомив про впровадження інноваційної технології DRY MX для контролю вологості тіла, що дозволить гравцям комфортно почуватися і не переохолоджуватися після тренувань.

Фото: uaf.ua

Нагадаємо, другий розіграш Ліги націй збірна України почне в елітній Лізі А в групі 4 з Німеччиною, Іспанією і Швейцарією.

Стартовий матч українці проведуть у Львові 3 вересня проти збірної Швейцарії, а вже через три дні зіграють в Іспанії проти чемпіонів світу-2010 і дворазових (2008 і 2012) чемпіонів Європи.