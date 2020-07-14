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Моуріньо назвав скасування дискваліфікації "Манчестер Сіті" в єврокубках "ганебним рішенням"

Сеу Жозе не бачить логіки в рішенні CAS.

Моуріньо назвав скасування дискваліфікації "Манчестер Сіті" в єврокубках "ганебним рішенням"
Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Тоттенгема" Жозе Моуріньо прокоментував скасування дискваліфікації "Манчестер Сіті" в єврокубках.

"В даному випадку це ганебне рішення, - наводить слова португальця Goal. - Якщо "Сіті" не винен, то не карайте їх штрафом в 10 млн євро. Якщо ви невинні, то вам не передбачається штраф. Якщо вони винні, то рішення є ганьбою, ви повинні бути відсторонені від участі в змаганнях. Це кінець фінансового фейр-плей".

У свою чергу, наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп поділився думкою про роботу фінансового фейр-плей (ФФП) на тлі скасування дискваліфікації МС в єврокубках.

"Вчора був не найкращий день для футболу, - наводить журналіст The Athletic Джеймс Пірс слова Клоппа. - ФФП - хороша ідея, вона виникла для того, щоб була можливість захищати команди і змагання, щоб ніхто не міг витрачати надто багато. Сподіваюся, що всі будуть дотримуватися ФФП. Якщо найбагатші клуби і країни зможуть робити у футболі все, що захочуть, то це ускладнить ситуацію".

З іншого боку Клопп радий такому рішенню суду. В іншому випадку, на думку німецького фахівця, у МанСіті не було б конкурентів в АПЛ.

Раніше УЄФА дискваліфікував клуб з "Етіхад" з єврокубків на два роки і оштрафував на 30 млн євро за порушення фінансового фейр-плей.

Однак Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні частково задовольнив апеляцію, подану англійським клубом на це рішення УЄФА і скасував відсторонення, а також скоротив штраф до 10 млн євро.

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