Моуріньо назвав скасування дискваліфікації "Манчестер Сіті" в єврокубках "ганебним рішенням"

Головний тренер "Тоттенгема" Жозе Моуріньо прокоментував скасування дискваліфікації "Манчестер Сіті" в єврокубках.

"В даному випадку це ганебне рішення, - наводить слова португальця Goal. - Якщо "Сіті" не винен, то не карайте їх штрафом в 10 млн євро. Якщо ви невинні, то вам не передбачається штраф. Якщо вони винні, то рішення є ганьбою, ви повинні бути відсторонені від участі в змаганнях. Це кінець фінансового фейр-плей".

У свою чергу, наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп поділився думкою про роботу фінансового фейр-плей (ФФП) на тлі скасування дискваліфікації МС в єврокубках.

"Вчора був не найкращий день для футболу, - наводить журналіст The Athletic Джеймс Пірс слова Клоппа. - ФФП - хороша ідея, вона виникла для того, щоб була можливість захищати команди і змагання, щоб ніхто не міг витрачати надто багато. Сподіваюся, що всі будуть дотримуватися ФФП. Якщо найбагатші клуби і країни зможуть робити у футболі все, що захочуть, то це ускладнить ситуацію".

Klopp: "But I don't think yesterday was a good day for football. FFP is a good idea. It is there for protecting teams and the competition so nobody overspends." #LFC — James Pearce (@JamesPearceLFC) July 14, 2020

Klopp: "I hope we stick to this FFP system. If the richest clubs and countries can do what they want in football then that makes it difficult." #LFC — James Pearce (@JamesPearceLFC) July 14, 2020

Klopp on City's CL ban being lifted: "I am happy that City can play Champions League next year, if they had 10 or 12 less games to play next season I wouldn't see any chance for anyone else in the league." — James Pearce (@JamesPearceLFC) July 14, 2020

З іншого боку Клопп радий такому рішенню суду. В іншому випадку, на думку німецького фахівця, у МанСіті не було б конкурентів в АПЛ.

Раніше УЄФА дискваліфікував клуб з "Етіхад" з єврокубків на два роки і оштрафував на 30 млн євро за порушення фінансового фейр-плей.

Однак Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні частково задовольнив апеляцію, подану англійським клубом на це рішення УЄФА і скасував відсторонення, а також скоротив штраф до 10 млн євро.